Kirchheim unter Teck: Frau im Bus sexuell belästigt

1 In einem Bus der Linie 173 ist am Samstag eine Frau sexuell belästigt worden (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Guido Schiefer

Auf der Fahrt von Dettingen unter Teck nach Kirchheim wird eine Frau am Samstagabend in einem Bus der Linie 173 sexuell belästigt. Der Busfahrer greift ein.











Eine Frau ist am Samstagabend in einem Bus sexuell belästigt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau in einem Bus der Linie 173 von Dettingen unter Teck nach Kirchheim unterwegs.

Ein 41-jähriger Mann stieg gegen 20 Uhr in Dettingen in den Bus zu. Der Mann setzte sich neben die Frau und berührte sie unsittlich. Der Busfahrer verständigte die Polizei, die den Tatverdächtigen noch im Bus antraf und vorläufig festnahm. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.