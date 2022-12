1 Die Unterführung des S-Bahnhofs Esslingen-Zell wird gerade frisch gestrichen. Foto: eh

Mehr Licht und Farbe: Vom Sofortprogramm des Bundes und der Bahn profitieren die Stationen in Esslingen-Zell, Plochingen und Nürtingen.















Die Deutsche Bahn (DB) legt bis Ende des Jahres einen Spurt für mehr Komfort und Barrierefreiheit an den Bahnhöfen ein. Wie das Unternehmen mitteilt, werde es gemeinsam mit dem Bundesverkehrsministerium 1,6 Millionen Euro „in kleine, aber wirkungsvolle Verbesserungen“ an rund 60 Stationen in Baden-Württemberg investieren. Vom Sofortprogramm für attraktive Bahnhöfe profitieren drei Stationen im Landkreis Esslingen und darüber hinaus zehn S-Bahn-Haltestellen in Stuttgart.

Noch in diesen Tagen sollen an vielen Standorten unter anderem Fassaden, Wandflächen, Decken, Bodenbeläge sowie Treppen und Zugänge verschönert werden, kündigt die Bahn an. Für mehr Komfort werden zusätzliche oder modernere Sitzbänke, eine neue Beleuchtung oder Fahrradrinnen sorgen. Zudem werden taktile Leitstreifen in die Bahnsteige eingebaut, Stufenkanten kontrastreich markiert oder Handlaufschilder an Treppengeländern montiert, um sehbehinderten Menschen das Reisen zu erleichtern.

Mittel aus dem Sofortprogramm fließen unter anderem nach Nürtingen, wo die DB einer Sprecherin zufolge die Beleuchtung im Bahnhof modernisiert und energiesparende LED-Lampen einsetzt. Gleiches ist am Bahnhof in Plochingen vorgesehen, wo in den Seitenflügeln des Erdgeschosses die alten Lampen ausgetauscht werden. An der S-Bahn-Haltestelle Esslingen-Zell wird derzeit die Unterführung frisch gestrichen. An der Station Stuttgart Flughafen/Messe wird die Barrierefreiheit mit neuen Automatiktüren verbessert. Und am Bahnhof Stuttgart-Vaihingen werden zusätzliche schmale Stahl-Rampen für Fahrräder angebracht.

Das Sofortprogramm berücksichtigt nicht nur Bahnhöfe in Baden-Württemberg. Deutschlandweit erhalten rund 600 Stationen eine Verschönerungskur. Bis Ende des Jahres fließen 21,5 Millionen Euro Bundesmittel in Maßnahmen, „die für die Bahnkundinnen und -kunden sofort sichtbar sein werden“, heißt es. Auch der Schienenkonzern selbst nimmt Geld in die Hand.

Schon kleine Maßnahmen wirken

Das Ziel ist laut Bernd Koch, dem Vorstandsvorsitzenden der Tochtergesellschaft DB Station & Service AG, kurzfristig die Barrierefreiheit zu verbessern und die Attraktivität zu erhöhen. „Schon kleine Maßnahmen können und sollen das Wohlgefühl unserer Reisenden steigern.“ Die Vorhaben ergänzen laut Koch die in diesem Jahr ohnehin geplanten Investitionen in die Bahnhöfe: Bund, Länder und Bahn stellen insgesamt rund 1,8 Milliarden Euro zur Verfügung.

Bereits im vergangenen Jahr konnten mit einer Finanzspritze des Bundes zahlreiche Bahnhöfe attraktiver gemacht werden. Investitionen in Höhe von bundesweit 120 Millionen Euro sind in mehr Komfort, bessere Reisendeninformation und Energiesparmaßnahmen geflossen.