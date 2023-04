1 Ist die Wiese trocken, kann das Traktorsurfen angeboten werden. Foto:

Der eigene Geburtstag ist für viele Kinder der wichtigste Tag im Jahr. Als besondere Glückspilze können sich alle fühlen, die in der warmen Jahreszeit feiern können, denn dann bieten sich besonders abwechslungsreiche Unternehmungen im Freien an. Wir stellen eine Auswahl an Orten im Kreis Esslingen und in dessen Umgebung vor, die sich für Kindergeburtstage eignen.

Tiererlebnis Hoch im Kurs stehen bei vielen Kindern Begegnungen mit Tieren. Die Reitschule Birkenhof Köngen bietet sich für Kindergeburtstage mit verschiedenen Programmpunkten an. Auf dem Birkenhof gibt es zum Beispiel einen Geschicklichkeitsparcours, Abenteuerpfade im nahen Wald und eine Kutschfahrt mit der Shettykutsche kann auch gebucht werden. Überdachte Sitzmöglichkeiten sind vorhanden.

Ponygeburtstag In Baltmannsweiler bietet Sabine Böhm in ihrem Reitstall Hofwiesen ebenfalls Kindergeburtstage an. Es gibt verschiedene Pakete von eineinhalb bis drei Stunden zu buchen. Mit den Ponys oder Pferden geht es auf Tour, wobei sich die Gäste während des Waldrittes mit dem Reiten abwechseln, während das Geburtstagskind die ganze Zeit reiten darf. Trensen, satteln, eine Strohschlacht und ein kleines Geschenk fürs Geburtstagskind sowie Pizzaessen können gebucht werden.

Tierpark Auch im Esslinger Tierpark Nymphaea kann gefeiert werden. Zwecks Tischreservierung sollten sich die Interessenten an die Nymphaea-Gaststätte wenden, ist auf der Internetseite des Vereins zu lesen. Führungen durch den Park könne der Verein leider keine mehr anbieten. Als Alternative bietet sich das Tierpark-Quiz an, das ausgedruckt in den Tierpark mitgebracht werden kann.

Alpaka-Trekking Bei der Alpakafarm Schaber in Nürtingen stehen die wolligen Vierbeiner im Mittelpunkt der Kindergeburtstage. Nach einer Begrüßungsrunde bei der die Alpakafarmregeln gelernt werden und die Kinder eine Einführung in die Welt der Andentiere erhalten, geht es zu den Vierbeinern. Die Gäste können Fragen stellen, und Kinder ab zehn Jahren können auch an einer Alpaka-Trekkingtour (immer samstags) teilnehmen. In der landwirtschaftlichen Halle findet eine Schatzsuche statt, aus Alpakawolle werden Tiermotive gefilzt, und auf der Strohhüpfburg in der Halle kann ausgiebig getobt werden. Für das Verzehren der mitgebrachten Speisen stehen Tische und Bänke bereit. Als Zusatzprogramm stehen außerdem Kettcarfahren und Trekkersurfen zur Auswahl. Beim weniger bekannten Trekkersurfen zieht ein Traktor bei trockenem Wetter eine Plastikplane, auf der die Kinder sitzen können, über die Wiese.

Murmelspaß Freude und Bewegung beim Kindergeburtstag verspricht auch ein Besuch der Murmelbahn im nahen Kernen-Stetten (Rems-Murr-Kreis). Die mehr als 800 Meter lange „Herzogliche Kugelbahn“, die verteilt auf rund 1,5 Kilometer Wegstrecke 25 Spielstationen verbindet, verläuft am Rundweg Stetten. Die Bahn thematisiert die Themen „Wald“, „Weinbau“ sowie „Kernen und das Haus Württemberg“. Kugeln zum Preis von 50 Cent gibt es am Kugelautomaten am Start und bei Station Nummer 14. Die Kugelbahn endet beim Klettergarten des Alpenvereins. Parkmöglichkeiten bestehen in der Ortsmitte von Stetten beim Neuen Friedhof und beim Parkplatz Weinstraße.

Minigolf Am Beutwangsee im Nürtinger Teilort Neckarhausen kann Adventuregolf gespielt werden. Die 19 Spielbahnen drehen sich um regionale Themen, etwa wo das Keltentor bezwungen werden muss und wo die Schwäbische Alb Natur- und Kulturliebhaber mit ihren Burgen, Höhlen und Mulden lockt. Und am Neckar kann es nass werden, wenn der Ball den falschen Weg einschlägt. Bei gutem Wetter lädt gleich daneben der Kiosk Beutwangsee zum Verweilen im Biergarten und auf der Liegewiese samt Grillplatz ans Ufer des Beutwangsees ein.

Flugschau Die Vergangenheit wird lebendig beim Besuch der Burg Hohenneuffen, wo jeden Sonn- und Feiertag jeweils um 12, 14 und 16 Uhr der Falkner Wolfgang Weller diese mittelalterliche Lustbarkeit mit Adlern, Falken, Bussarden und Eulen hautnah erleben lässt. Jagdfalken zeigen ihre spektakulären Attacken auf das Federspiel und Wüstenbussarde ihre Jagdstrategien und Beutefangtechniken. Geburtstagskinder haben dazu freien Eintritt.

Abwechslung Ein Kindergeburtstag ist auch ein geeigneter Anlass, um mal wieder einen neuen Spielplatz zu entdecken. Einen Besuch lohnt zum Beispiel der Spielplatz Mettinger Wiesen in der Max-Eyth-Straße 9 in Esslingen. Dank seiner Stein-Landschaft, einem Matsch- und Wasserbereich, einer großen beschatteten Sandfläche mit Kleinkindbereich, Kletter- und Balanciermöglichkeiten, einer großen Wiese und einem Sportbereich kommt hier nicht so schnell Langeweile auf.