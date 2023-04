1 Beim Notdienst in der Löwen-Apotheke in Neuhausen hatten Tassilo und Sabine Mickeler viel zu tun. Foto: Horst Rudel

Antibiotikasäfte für Kinder fehlen in Apotheken. Krebs- und Herzmedikamente sind knapp. Beim Notdienst schlug die Neuhausener Apothekerin Sabine Mickeler Alarm.















Mit einem verzweifelten Hilferuf auf Facebook hatte sich die Apothekerin Sabine Mickeler vor dem Notdienst in der Löwen-Apotheke in Neuhausen am Ostermontag an ihre Kundschaft gewendet: „Wir bekommen keine Antibiotikasäfte. Großhändler und Firmen werden auf Knien angebettelt. Was sage ich nur den unzähligen Eltern mit ihren kleinen kranken Kindern?“ Wegschicken mussten die Apothekerin und ihr Sohn Tassilo, der in Kürze sein Pharmaziestudium abschließt, zwar nur vereinzelte Patienten. Doch selbst das darf aus ihrer Sicht einfach nicht sein.