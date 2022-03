1 Viktoriya und ihre Mutter Tatyana haben ein Zuhause auf Zeit und medizinische Hilfe gefunden. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Unter dramatischen Umständen ist ein zwölfjähriges krebskrankes Mädchen mit seiner Mutter aus der Ukraine geflohen. Viktoriya und drei weitere Kinder werden nun onkologisch im Olgahospital behandelt. Das Blaue Haus ist währenddessen ihr Zuhause.















Täglich kommen neue Flüchtlinge aus der Ukraine in Stuttgart an. Sie hoffen, dass der Krieg bald endet und sie wieder zurückkehren können in ihre Heimat, zu ihrer Familie. Für Viktoriya (12) und ihre Mutter Tatyana Ivanchenko (49) wird dieser Wunsch nicht so schnell in Erfüllung gehen. Das Mädchen ist an einem Ewing-Sarkom, einem Knochentumor, erkrankt und braucht noch monatelang eine Behandlung, wie sie sie im umkämpften Kiew jetzt nicht bekäme.