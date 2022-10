Notaufnahmen in Not

Krankenhäuser in Stuttgart und in der Region

1 Die Notaufnahmen der Krankenhäuser sind überlastet. Die Aufnahmefähigkeit für Notfallpatienten in den Kliniken hat abgenommen. Es fehlt das Personal. Foto: dpa/Sven Hoppe

Das Gesundheitswesen ist in einer schwierigen Lage. Die Krankenhäuser sind besonders unter Druck. Wie im Brennglas zeigt sich dies in den Notaufnahmen. Die Kliniken haben Personalprobleme, können weniger Betten betreiben. Doch der Zustrom an Patienten ist größer denn je.















Yves Oberländer macht einen Test. Zur Demonstration der Lage in der Notfallversorgung der Stuttgarter Krankenhäuser schaut er an diesem Vormittag mal schnell in seinen Computer und kontrolliert, welche Krankenhäuser derzeit für Notfallpatienten aufnahmebereit und welche abgemeldet sind. „Aktuell sind alle Intensivstationen abgemeldet“, sagt der Ärztliche Direktor der Klinik für Notfallmedizin im Marienhospital. „Das ist eine Momentaufnahme“, erklärt er einschränkend. „Aber das war in den vergangenen Wochen sehr häufig so. Kein Krankenhaus war für Notfallpatienten durchgängig voll aufnahmefähig.“