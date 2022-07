1 Die Sammlung aus Kornwestheim nimmt viel Raum in der neuen Ausstellung im Deutschen Schuhmuseum ein. Foto: Felix Redlingshöfer

Mit Museen kennt sich Wolfgang Knapp aus. Als freiberuflicher Kulturwissenschaftler und Kunsthistoriker ist der Mannheimer ein Experte auf dem Gebiet der Konzeption von Ausstellungen. Mit zwei Kolleginnen hat er die neue Dauerausstellung im Deutschen Schuhmuseum in Hauenstein in der Südpfalz geplant und vorbereitet. Sie wurde nach 18 Monaten Umbauzeit am Wochenende eröffnet. Zu sehen sind auch beachtliche Exponate aus Kornwestheim.

Herr Knapp, 2018 hat der Verein für Geschichte und Heimatpflege Kornwestheim dem Museum die Salamander-Kollektion geschenkt. Ist diese Sammlung das Kernstück der neuen Ausstellung?

Die Salamander-Sammlung taucht in vielerlei Hinsicht darin auf. Einerseits gibt es Themeninseln, die die Vielfalt von Schuhwerk zeigen und eine ganze Menge an Salamander-Schuhen beinhalten. Andererseits steht im Museum eine eigene Vitrine zur Marke Salamander. Darüber hinaus haben wir einen Laden mit Schaufenster aufgebaut, wobei der Verkaufsraum fast ausschließlich mit Teilen der Sammlung bestückt ist. Die Exponate aus Kornwestheim sind also sehr wichtig für das Museum.

Wie groß ist der aus Kornwestheim stammende Fundus insgesamt?

Neben einer weiteren Sammlung ist die Salamander-Kollektion die bedeutendste Sammlung des Museums. Sie besteht aus rund 4000 Schuhen und aus historischen Werbeartikeln.

Was macht die Sammlung so besonders? Die schiere Masse? Ja, der Umfang ist schon besonders. Es handelt sich um eine Sammlung an Musterschuhen – in der Regel Einzelstücke, keine Paare, und ungetragen, also in perfektem Zustand. Sie ermöglicht einen Streifzug durch 100 Jahre Schuhgeschichte.

Die Anfahrt aus der Region Stuttgart in die Pfalz ist recht weit. Lohnt sich der Weg für die Kornwestheimer? Grundsätzlich ist die ständige Ausstellung für alle sehenswert, die einen Bezug zu Schuhen haben. Für die Kornwestheimer sind die direkten Bezüge zur Stadt und zu Salamander sicherlich interessant. Zum Beispiel gibt es einen Abriss zur Firmengeschichte, bei der Kornwestheim eine wichtige Rolle spielt. Alle Exponate sind beschriftet. Die Ausstellung ist daher auch für Laien verständlich.

Das Deutsche Schuhmuseum, Turnstraße 5 in Hauenstein, ist täglich geöffnet von 9.30 bis 17 Uhr. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.museum-hauenstein.de.