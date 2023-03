Kontrollen in Sindelfingen

Die Fahrzeuge werden immer breiter, die Durchfahrtsfläche in den Anwohnerstraßen der Städte dadurch immer enger. Zu eng für die Rettungsfahrzeuge. Die Stadt Sindelfingen verteilt jetzt Strafzettel.















30, 40, 50 Jahre lang war alles gut in den Außenbezirken der Stadt. Die Straßen dienten als Parkplätze, die Autobesitzer nutzten diesen Service der Stadt gerne und stellten ihre Kraftfahrzeuge tagaus, tagein an den Randstein – kostenlos und unbehelligt. Seit einigen Monaten ist es vorbei mit der stillen Duldung des Parkens im öffentlichen Raum. Immer öfters sind die städtischen Verkehrsüberwacher auch in den von der Innenstadt weiter entfernten Ecken unterwegs und verteilen Knöllchen. Nicht wahllos, aber dort wo die abgestellten Autos Engpässe verursachen.