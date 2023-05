16 Seit 1996 wird Biomüll aus den Kreisen Esslingen und Böblingen im Kompostwerk verarbeitet. Foto: Elke Hauptmann

Was passiert eigentlich mit den Küchenabfällen, die im Kreis Esslingen in der braunen Tonne landen? Im Kompostwerk in Kirchheim entsteht daraus Naturdünger mit Gütesiegel. Und der findet reißenden Absatz.















Deckel auf, Küchenabfälle rein, Deckel zu. Dann heißt es nur noch, die braune Tonne am Abfuhrtag an die Straße stellen – und weg ist der Biomüll. Doch was passiert eigentlich mit den Salatblättern, Kartoffelschalen und Brotresten? „Wir machen daraus einen Naturdünger“, sagt Manfred Kopp, der Geschäftsführer der Kompostwerk Kirchheim GmbH. Und zwar einen mit Qualitätssiegel, der sogar für den ökologischen Landbau zugelassen sei, fügt er stolz hinzu. „Wir sind Mitglied in der Bundesgütegemeinschaft Kompost, deren Anforderungen sind weit höher als die in der Düngemittelverordnung.“