Kommunalwahl im Kreis Esslingen: Gut informiert mit dem Wahlportal der Eßlinger Zeitung

„Demokratie beginnt in den Kommunen“, findet Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Nirgendwo sind die Bürgerinnen und Bürger näher an politischen Entscheidungen als in Städten und Gemeinden, wo sie Tag für Tag die Auswirkungen politischen Handelns oder Nicht-Handelns zu spüren bekommen. Viele äußern ihre Meinung in Gesprächen, Leserbriefen und manchmal sogar in Bürgerentscheiden. Und manche wollen sich sogar selbst in die Verantwortung nehmen lassen – in Gemeinderäten und im Kreistag. Gelegenheit, sich zu engagieren, bieten die Kommunalwahlen am 9. Juni. Zahlreiche Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich in Stadt und Landkreis Esslingen zur Wahl. „Wer bei seiner Wahlentscheidung nichts dem Zufall überlassen will, sollte sich rechtzeitig über die Bewerberinnen und Bewerber und deren politische Überzeugungen informieren“, empfiehlt Johannes M. Fischer, der Chefredakteur unserer Zeitung. Das EZ-Wahlportal bietet die nötigen Informationen.

Kommunalwahl: Am 9. Juni wird gewählt

Gerade in einer Zeit, in der von schwindendem Vertrauen in die Politik die Rede ist, ist es umso wichtiger, auf kommunaler Ebene selbst aktiv zu werden und im besten Fall durch bürgerfreundliches Handeln Vertrauen wiederzugewinnen. Das kann man bei einzelnen Themen tun, die einem persönlich am Herzen liegen. Man kann sich aber auch als Gemeinde-, Stadt- oder Kreisrat an Entscheidungen über große kommunalpolitische Linien beteiligen. Bisweilen wird beklagt, dass die Bereitschaft zur Kandidatur schwinde, doch es gibt auch gegenläufige Entwicklungen. Dass etwa in einer Stadt wie Esslingen, in deren Gemeinderat bislang sieben politische Lager vertreten sind, diesmal sogar elf Listen zur Kommunalwahl antreten, deutet nicht auf Desinteresse hin.

Damit haben allein die Esslingerinnen und Esslinger am 9. Juni die Qual der Wahl unter 372 Bewerberinnen und Bewerbern. Und für die Kreistagswahl gibt es landkreisweit sogar 746 Bewerbungen. Jeder und jede steht für das politische Profil seiner oder ihrer Liste, setzt aber auch persönliche Schwerpunkte. Wer wissen will, wer in seiner Stadt oder Gemeinde für welche Themen und Überzeugungen steht und welche persönlichen Voraussetzungen jemand mitbringt, ist beim Wahlportal unserer Zeitung richtig. Online gibt es die Möglichkeit, Kandidatinnen und Kandidaten näher kennenzulernen. Neben Informationen zum persönlichen und privaten Hintergrund können die Bewerber erläutern, welche Probleme aus ihrer Sicht am schnellsten in ihrer Stadt oder Gemeinde angegangen werden müssen, wo sie ihre Kommune in zehn Jahren sehen und was vor Ort aus ihrer Sicht gut läuft.

Bewerberinnen und Bewerber stellen sich vor

Jeder Bewerberin und jedem Bewerber ist es freigestellt, sich auf dem Wahlportal der Eßlinger Zeitung vorzustellen. Die Spitzenkandidaten wurden von unserer Redaktion auf diese Möglichkeit hingewiesen und haben einen Zugangscode erhalten, der es ihnen ermöglicht, persönliche Daten und ein Porträtfoto auf dem Wahlportal einzustellen. Diese Möglichkeit wird inzwischen von vielen gern genutzt. Tag für Tag kommen neue Kandidatenprofile hinzu. Und je näher die Wahlentscheidung rückt, ob per Briefwahl oder live im Wahllokal, desto größer dürfte das Interesse der Wählerinnen und Wähler werden, die Kandidaten besser einschätzen zu können.

Das Wahlportal ist online abrufbar unter: wahlen.esslinger-zeitung.de.