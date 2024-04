Esslinger Gemeinderatswahl 2024: Spannende Fragen vor dem Wahltag

1 Das Alte Rathaus lockt zahlreiche Gemeinderatsbewerber. Foto: Ines Rudel

372 Bewerberinnen und Bewerber treten am 9. Juni zur Gemeinderatswahl in Esslingen an. Insgesamt haben sich elf Listen beworben – vier sind zum ersten Mal im Rennen. Ihre Voraussetzungen sind denkbar unterschiedlich.











372 Kandidatinnen und Kandidaten treten am 9. Juni zur Gemeinderatswahl in Esslingen an, und schon jetzt deutet sich ein Stühlerücken an, weil einige langjährige Ratsmitglieder nicht mehr zur Wahl stehen. Hinzu kommt, dass neben den bisher im Ratssaal vertretenen sieben Parteien und Wählervereinigungen vier neue Listen um Stimmen werben. Ihre Voraussetzungen sind denkbar unterschiedlich.