Kommunalwahl 2024: AfD kandidiert erstmals für den Esslinger Gemeinderat

1 Im Juni wird in den Kommunen gewählt. Foto: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild

Wenn die Esslingerinnen und Esslinger am 9. Juni ihren neuen Gemeinderat wählen, wird erstmals auch die AfD zur Wahl stehen. Die Partei tritt mit 13 Bewerberinnen und Bewerbern an und strebt auf Anhieb Fraktionsstärke an.











Rund ums Rathaus wird schon lange spekuliert – nun ist es Gewissheit: Die AfD wird in Esslingen zur Gemeinderatswahl am 9. Juni antreten. 13 Bewerberinnen und Bewerber schickt die Partei ins Rennen – ihr Spitzenkandidat Stephan Köthe und der Zweitplatzierte Alexander Anderka hoffen, auf Anhieb „in Fraktionsstärke in den Esslinger Gemeinderat einzuziehen, um für die Bürger Esslingens eine wirkliche Alternative zu den etablierten Parteien zu sein“. Neben den sieben bereits im Gemeinderat vertretenen Parteien und Gruppierungen werden damit auch drei neue Listen um Stimmen werben. Und schon jetzt wird in der Kommunalpolitik heftig diskutiert, wie sich das auf die Zusammensetzung des künftigen Gemeinderats auswirken könnte.