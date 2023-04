Wörth-Areal in Nürtingen Das letzte Filetstück am Neckarufer soll bebaut werden

Das Wörth-Areal gilt als Filetstück für die Stadtplanung in Nürtingen. In der Vergangenheit ist die Bebauung am Widerstand aus der Bürgerschaft gescheitert. Jetzt will man im Rathaus das heiße Eisen wieder anpacken. Das sind die Pläne.