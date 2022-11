1 Die beiden beteiligten Autos mussten abgeschleppt werden. Foto: dpa/Boris Roessler

Eine 43-jährige Frau fährt mit ihrem Wagen Samstagabend in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) über eine rote Ampel und verursacht einen Unfall.















Link kopiert

Wegen Missachtung einer roten Ampel ist es Samstagabend im Leinfelden-Echterdinger Stadtteil Stetten zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 33 000 Euro sind laut Polizeiangaben die Folgen der Kollision. Gegen 18.45 Uhr befuhr offenbar eine 43-jährige Autofahrerin die Sielminger Straße in Richtung Ortsmitte. An der Kreuzung zur Stettener Hauptstraße habe sie geradeaus in die Weidacher Steige fahren wollen, wobei sie nach Zeugenangaben das Rotlicht der Ampelanlage missachtete.

Beide Frauen wurden verletzt

Im Kreuzungsbereich kollidierte sie wohl mit dem Wagen einer 65-Jährigen, welche bei Grünlicht auf der Stettener Hauptstraße in Richtung Filderstadt-Plattenhardt unterwegs gewesen sei. Durch den Zusammenstoß verletzten sich beide Fahrerinnen nach ersten Erkenntnissen leicht und wurden vom Rettungsdienst vor Ort untersucht. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw hätten abgeschleppt werden müssen.

Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge sei es aufgrund der Sperrung der Weidacher Steige zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen.