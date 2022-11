1 Ein 58-jähriger Autofahrer wurde leicht verletzt. Foto: dpa/Carsten Rehder

Bei der Auffahrt zur B 27 bei Filderstadt (Kreis Esslingen) fährt Samstagmittag ein 47-Jähriger über eine rote Ampel und verursacht eine Kollision.















Die Missachtung einer roten Ampel hat am Samstagmittag wohl zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße zwischen Plattenhardt und Bernhausen geführt.

Um 12.15 Uhr befuhr ein 47-jähriger Autofahrer laut Polizeiangaben die L 1209 in Fahrtrichtung Plattenhardt und missachtete nach Zeugenangaben an der Einmündung zur Auffahrt auf die Bundesstraße 27 das Rotlicht der dortigen Ampel. Ein 58 Jahre alter Autofahrer sei zeitgleich auf der Landstraße in Richtung Bernhausen gefahren und sei bei Grünlicht nach links auf die Auffahrt zur B 27 in Fahrtrichtung Tübingen abgebogen. Im Einmündungsbereich sei es zur Kollision beider Fahrzeuge gekommen, wodurch der 58-Jährige leichte Verletzungen erlitt und sich im Anschluss in ärztliche Behandlung begeben musste. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw, an welchen laut Polizei Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 13 000 Euro entstand, seien abgeschleppt worden.