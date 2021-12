EZ-Weihnachtskalender Ringstraße verdrängt Gärten

Die eingeschossigen Geschäfte in der Entengrabenstraße unweit des Wolftors, in der es ein Bestattungsunternehmen und eine Kneipe gibt, grenzen unmittelbar an den Gehweg an. Das war nicht immer so. Einst gab es hier nämlich noch Gärten.