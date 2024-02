Klinik rüstet sich für die Zukunft: Klinikum Esslingen steht vor millionenschweren Entscheidungen

1 Bereits vor einem Jahr eine Baustelle: Das Klinikum Esslingen. Inzwischen ist der erste Bauabschnitt längst fertig. Nun soll es weitergehen. Foto: Roberto Bulgrin/bulgrin

In Esslingen stehen in den nächsten Tagen wichtige Entscheidungen an. Es geht um viele Millionen Euro.











In den nächsten 15 Jahren werden im Klinikum Esslingen rund 270 Millionen Euro investiert – so sieht es ein Masterplan vor. In den kommenden Tagen werden dafür entscheidende Weichen gestellt. Zunächst werden sich am Donnerstag der Aufsichtsrat und anschließend der Betriebsausschuss mit dem Thema Neu- und Umbauten beschäftigen. Am kommenden Montag steht dann der Gemeinderat vor wegweisenden Entscheidungen. Es geht vor allem um den sogenannten Bauabschnitt 1b, für den mit Investitionen von fast 200 Millionen Euro zu rechnen ist. Gut die Hälfte dürfte durch Fördermittel gedeckt werden. Aber fast 90 Millionen Euro muss das Klinikum aufbringen. Alleiniger Träger des Klinikums ist die Stadt Esslingen.