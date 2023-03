1 Vorgefertigte Module fügen sich auf dem Gelände des Esslinger Klinikums zu einem Gebäude mit 150 Betten zusammen. Foto: Roberto Bulgrin

Mehr als 270 Millionen Euro wird das Klinikum Esslingen in den kommenden eineinhalb Jahrzehnten investieren, um seine Gebäude auf Vordermann zu bringen oder neu zu bauen. Ein Modulgebäude, das derzeit entsteht, schafft die nötigen Ausweichflächen.















Link kopiert

Das Klinikum Esslingen stellt sich der größten baulichen Herausforderung seiner 160-jährigen Geschichte. Mehr als 270 Millionen Euro sollen in den kommenden eineinhalb Jahrzehnten investiert werden, um die Voraussetzungen für einen Klinikbetrieb der Zukunft zu schaffen. In mehreren Bauabschnitten sind der Neubau aller wesentlichen Klinikfunktionen und eine Sanierung der übrigen Gebäude geplant. Damit bestehende Bauten ersetzt oder modernisiert werden können, muss zunächst neuer Platz geschaffen werden, denn der Klinikbetrieb wird in vollem Umfang weitergeführt.