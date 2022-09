In Esslingen gibt es wieder Fridays for Future

1 Am Freitag wird in Esslingen wieder für Klimaschutz demonstriert. Foto: Horst Rudel

Den Kampf für den Klimaschutz hatten in Esslingen zuletzt die Parents for Future angeführt. Jetzt haben junge Leute eine neue Gruppe von Fridays for Future gegründet. Für Freitag rufen sie zu einer Demonstration auf.















Im März erfanden die Klimaaktivisten von Parents for Future (P4F) den Hashtag #Ichplusdrei. Jeder Teilnehmer sollte drei weitere Menschen davon überzeugen, auf die nächste Kundgebung mitzukommen. Am Freitag wird sich zeigen, wie viele dem Aufruf in Esslingen folgen. Dann ist der nächste Demonstrationszug vom Bahnhof in Richtung Innenstadt geplant.

„Wir sind selbst schon gespannt, was Freitag kommt“, sagt Anne Newball Duke von den P4F, die in den vergangenen Jahren zu den Esslinger Klimademos aufgerufen hatten. Jetzt haben die Esslinger Parents Nachwuchs bekommen, der sie in Sachen Klimaschutz unterstützt. Die Demonstration am Freitag wird erstmals seit Jahren wieder von Fridays for Future (FFF) organisiert. Bei FFF handelt es sich um eine Gruppierung von Schülern, die seit dem Jahr 2019 regelmäßig freitags während der Schulzeit für das Klima streiken.

Fast fünf Monate Planung

Auch in Esslingen hatte es bereits eine FFF-Gruppe gegeben, die sich jedoch vor einiger Zeit auflöste. Jetzt haben sich wieder zehn aktive Mitglieder aus unterschiedlichen Schulen in Esslingen und dem Umfeld zusammengefunden, sagt Mitglied Paola Buban. Inspiriert wurden sie teilweise von ihren Eltern. „Mein Vater war aktives Mitglied bei den Parents for Future und wir versuchen zuhause schon immer, möglichst klimafreundlich zu leben“, so die Schülerin des Schelztor-Gymnasiums. Sie will jetzt auch aktiv für den Klimaschutz werben will. „Wir treffen uns bereits seit September vergangenen Jahres und die konkrete Planung für die Demo läuft seit Mai.“ Newball Duke freut sich, dass die P4F das Zepter wieder an die jüngere Generation überreichen dürfen.

Zurück in die Hände der Jugendlichen

Die ältere Riege der Klimaschützer habe die Jugendlichen natürlich bei der Planung unterstützt. „Wir haben ihnen alles übergeben, was wir an Erfahrungen über die vergangenen zwei Jahre gesammelt haben, was man wissen muss, damit alles ordnungsgemäß abläuft, und wie wir Werbung gemacht haben. Wir waren immer da, wenn sie etwas gebraucht haben“, berichtet Newball Duke. Dass die neue Generation von FFF direkt auch den Streik übernahm, habe sie positiv überrascht. Schließlich gehöre diese Aktion in die Hände der Jugendlichen, die ja auch die ursprünglichen Initiatoren seien.

Start des Demonstrationszugs am Freitag ist um 13.30 Uhr am Esslinger Bahnhofsplatz. Von dort ziehen die Teilnehmer in Richtung des Marktplatzes, wo eine Kundgebung stattfindet.