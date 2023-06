Klimaschutz in Stuttgart

16 Planschen, wo sonst Autos fahren. Diese Herren haben es genossen in Stuttgart. Foto: Judith A. Sägesser

Balkonkraftwerk, Solarküche oder Klimabeichtstuhl – beim ersten Stuttgarter Klimaaktionstag stand die Frage im Mittelpunkt: Wie kann die Stadt emissionsfrei werden?















Link kopiert

Schon gewusst, wann in Stuttgart erstmals der Hitzerekord geknackt wurde? Das war 2015 mit 38,5 Grad. Solche Fakten konnte lernen, wer bei Esma Kizilaslam am Nachhaltigkeitsrad gedreht hat. Der Stand von „Mein Stuttgart – meine Welt“ war einer von vielen beim ersten Stuttgarter Klimaaktionstag am Samstag, organisiert von der Stadt, dem Schauspiel und dem Staatstheater. Im Mittelpunkt die Frage: Wie gelingt es Stuttgart, bis 2035 klimaneutral zu werden?