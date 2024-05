Klimaschutz in Köngen: Experte rät zu erneuerbaren Energien

Klimaschutz in Köngen

1 Das deutlich in die Jahre gekommene Feuerwehrgebäude bleibt in Sachen Energieverbrauch eines der größten Sorgenkinder der Gemeinde Köngen. Foto: /Kerstin Dannath

Einsparungen sind in Köngen laut dem neuesten Energiebericht nur noch durch größere Maßnahmen möglich – auch deswegen werden gleich zwei Freiflächen-PV-Anlagen gebaut.











Nicht nur in der Region sind die meisten Kommunen noch ziemlich weit davon entfernt, Klimaneutralität bei Gebäudebestand und in der Verwaltung zu erreichen. Zur Erinnerung: Das Land Baden-Württemberg ist mit seiner Selbstverpflichtung, Klimaneutralität bis 2040 zu erreichen, um einiges ambitionierter unterwegs als der Bund, der erst fünf Jahre später soweit sein will.