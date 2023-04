1 Mit der Bündelaktion könnten noch mehr Dächer mit Photovoltaik-Modulen ausgestattet werden Foto: Peter Stotz

Eine Infoveranstaltung in Lichtenwald zum gemeinsamen Ausbau von privaten Photovoltaik-Anlagen stößt auf große Resonanz. Die Klimaschutzagentur des Kreises und die Teckwerke Kirchheim werben mit Synergieeffekten.















Als einer der entscheidenden Schritte zur Begrenzung der Folgen des Klimawandels gilt der Abschied von fossilen Brennstoffen zur Erzeugung von Strom und Wärme. Zur Umsetzung der Energiewende bietet sich vielerorts die Nutzung der Sonnenenergie an. In Lichtenwald wie zuvor schon in Aichwald haben kürzlich die Klimaschutzagentur des Landkreises Esslingen und die Bürgerenergie-Genossenschaft Teckwerke aus Kirchheim über die Möglichkeit informiert, in einer gemeinsamen Aktion den Aufbau und die Nutzung von Photovoltaik-Anlagen voran zu bringen.