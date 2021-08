1 „Alles tun, um den Präsenzunterricht zu gewährleisten“: Rektor René Wollnitz vom Königin-Olga-Stift in Stuttgart. Foto: Leif Piechowski

Rektor René Wollnitz versucht die Belastungen abzufedern, die Corona für die Schüler und den Schulbetrieb weiterhin bedeutet. Dazu brauche es allerdings mehr Unterstützung durch die Politik, fordert er.

Stuttgart - Seit fast zwei Wochen sind Sommerferien. Für René Wollnitz, Schulleiter des Königin-Olga-Stifts in der Johannesstraße, haben sie erst am Dienstag begonnen. Vergangene Woche hat er an einem Seminar für angehende Schulleiter mitgewirkt, am Montag in seiner Schule Dinge sortiert und vorbereitet. Denn der Blick des engagierten Schulleiters geht bereits in Richtung Herbst. Es ist ein Blick mit vielen Fragenzeichen rund um die Stichworte vierte Welle, Präsenzunterricht, Impfkampagne. Wie sieht er die Situation, nachdem aus der Politik zuletzt vermehrt Stimmen laut geworden sind, Schülerinnen und Schüler gegen Corona zu impfen?