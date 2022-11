1 Erzieherinnen und Erzieher werden auch in Leinfelden-Echterdingen dringend gesucht. Foto: picture alliance/dpa/Axel Heimken

Die Stadt Leinfelden-Echterdingen kündigt an, die Betreuungszeiten in drei Kindertagesstätten drastisch zu kürzen. Einen Hoffnungsschimmer gibt es allerdings.















Die Personalsituation in den städtischen Kitas hat sich weiter zugespitzt. Die Stadt Leinfelden-Echterdingen muss die Reißleine ziehen, um die Erzieherinnen und Erzieher, die noch am Bord sind, vor einer Überlastung zu schützen und um gesetzliche Vorgaben einzuhalten. Die Stadt Leinfelden-Echterdingen kündigt drastische Kürzungen der Betreuungszeiten in den Kinderhäusern Gärtlesäcker, Waldhorn und Regenbogen an.