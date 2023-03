1 Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

Am Mittwochabend wurde in Kirchheim (Kreis Esslingen) ein 16-Jähriger von vier Unbekannten festgehalten, bedroht und angegriffen. Zudem wurde sein Handy von den Angreifern beschädigt. Die Polizei ermittelt.















Link kopiert

Am Mittwochabend wurde ein 16-Jährigen in einer Unterführung in der Jesinger Halde in Kirchheim (Kreis Esslingen) von einer vierköpfigen Gruppe angegriffen, dabei ging sein Handy kaputt. Wie die Polizei berichtet, traf der Jugendliche gegen 20.30 Uhr auf die Unbekannten. Diese sollen ihn nach ersten Erkenntnissen festgehalten und mit einem messerähnlichen Gegenstand bedroht haben. Außerdem wurde der 16-Jährige offenbar geschlagen und getreten und sein Mobiltelefon beschädigt, bevor die Angreifer in Richtung B297 flüchteten. Die sofortige Fahndung der Polizei blieb bislang erfolglos.

Unsere Empfehlung für Sie Polizeieinsätze in Kirchheim unter Teck Schlägereien rund um Rummel Innerhalb von zwei Tagen sind in Kirchheim drei Jugendliche im Bereich Ziegelwasen verletzt worden.

Bereits in den vergangenen Wochen kam es in Kirchheim zu Angriffen, bei denen junge Menschen von Gruppen attackiert wurden, so etwa rund um den Rummel im Rahmen des Märzenmarkts auf dem Ziegelwasen vor etwa eineinhalb Wochen.