Mehrere Personen haben einen 16-Jährigen am Montagabend in Kirchheim angegangen und verletzt. Es ist bereits das zweite Mal in wenigen Tagen, dass Jugendliche von Gruppen angegriffen wurden.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der jüngste Vorfall gegen 21 Uhr in der Schlierbacher Straße im Bereich Ziegelwasen. Der 16-Jährige hielt sich mit zwei Begleitern an einer Bushaltestelle auf, wo er aus einer mehrköpfigen Personengruppe heraus angesprochen und anschließend offenbar unvermittelt geschlagen und zu Boden gebracht worden sein soll. Dem Bericht zufolge kam seine 23 Jahre alte Begleiterin dem jungen Mann zu Hilfe, woraufhin die dunkel gekleideten und offenbar jugendlichen Unbekannten in Richtung Innenstadt flüchteten. Der 16-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war nicht notwendig. Die Polizei fahndete ohne Erfolg nach den Tätern, ermittelt aber weiter.

Rummel als Anziehungspunkt

Erst einen Abend zuvor hatte ein Paar ebenfalls im Bereich Ziegelwasen ein ähnliches Schicksal ereilt. Am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr war eine Personengruppe zunächst auf einen 18-Jährigen und dann auch auf seine ihm zu Hilfe eilende gleichaltrige Begleiterin losgegangen. Wie die Polizei berichtete, wurden beide verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Die Polizei ermittelt gegen die noch unbekannten Personen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Von einem Zusammenhang beider Taten geht die Polizei nach Angaben von Ramona Noller von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Reutlingen aber nicht aus. Allerdings könne der Rummel im Rahmen des Märzenmarktes auf dem Ziegelwasen eine Rolle gespielt haben, der am Wochenende viele Personen angezogen habe.