Kinderbetreuung in Esslingen

1 Foto: Ines Rudel

Außen schlicht, innen farbenfroh – die neue evangelische Kindertagesstätte in Esslingen-Zollberg wurde eingeweiht. Der etwa 2,7 Millionen teure Neubau mit einer Fläche von etwa 830 Quadratmetern bietet Raum für vier Gruppen und 70 Kinder. Eine Konkurrenz zum Festo-Turm wurde er während der Feier genannt.

Esslingen - Ein langes, ganz langes Paket. Schön verpackt in buntes Silberpapier. Die Spannung steigt. Was mag darin sein? Kinder der neuen evangelischen Kindertagesstätte Esslingen-Zollberg mühen sich damit ab. Und dann ist es raus – eine kunterbunte Hängematte. Ein Geschenk zur Einweihung. Und ein vielsagendes Symbol für die letzten Monate, denn viel Zeit zum Ausruhen blieb nicht: Nach dem Abriss des alten Kindergartengebäudes, nach Diskussionen um die Zukunft der dort untergebrachten Räume der Kirchengemeinde, nach einer Übergangszeit in Containern und nach einer aufregenden Bauzeit konnten Leiterin Andrea Heuser, ihr Team und die Kinder das neue Gebäude beziehen. Etwa 2,71 Millionen Euro hat es laut Bernd Berroth von der Stadt Esslingen gekostet. Ungefähr 2,3 Millionen hat die Stadt bezahlt, ein Zuschuss des Bundes wird noch erwartet.