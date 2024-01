Kinder sammeln Spenden für Amazonien: Singen, segnen, sammeln: Sternsinger sind im Kreis Esslingen unterwegs

1 Die Sternsinger von St. Elisabeth schwärmen in die Pliensauvorstadt aus. Foto: Roberto Bulgrin

Jahr für Jahr verteilen die Sternsinger auch im Kreis Esslingen den Segen an den Haustüren. Der muss nicht immer handgeschrieben sein und auch Spickzettel sind erlaubt.











Es ist noch kein König und auch kein Sternträger vom Himmel gefallen. Für die Mädchen und Jungen der Esslinger Kirchengemeinde St. Elisabeth gibt es deshalb einen Stationenlauf. In Grüppchen ziehen sie von Zimmer zu Zimmer, mal werden an einem Halt die Lieder und Texte geprobt, mal hören sie etwas über Amazonien, das bei der 66. Aktion Dreikönigssingen im Mittelpunkt steht. Am Ende steht das Einkleiden. Selbst genähte Kostüme, Kronen und Turbane gibt es in vielen Größen, Sterne an Stäben in unterschiedlichen Längen. Ab und zu wird noch verhandelt, wer sich in welchen König – Caspar, Melchior oder Balthasar – und wer sich in einen Sternträger verwandeln darf. „Zur Not spielen wir Schnick-Schnack-Schnuck“, sagt Tanya Knoblauch vom Organisationsteam und lacht.