1 Eine Katze fuhr im Motor als blinder Passagier mit (Symbolfoto). Foto: IMAGO/imagebroker/IMAGO/imageBROKER/G. Lacz

Ein Kater versteckt sich mehr als fünf Stunden lang im Motorraum – und fährt so von Ungarn nach Österreich. Wie es nun mit dem Kätzchen weiter geht.















Link kopiert

Nach seiner Rückkehr von einem Urlaub in Ungarn hat ein Österreicher eine junge Katze unter der Motorhaube seines Fahrzeugs entdeckt. Der Kater sei anscheinend während der gesamten Fahrt mehr als fünf Stunden lang im Motorraum versteckt mitgefahren und habe nach der Ankunft kläglich miaut, berichtete die Tierschutzorganisation Pfotenhilfe in Lochen am See am Freitag.

Kater soll neues Zuhause in Österreich bekommen

Demnach hatte der Mann das Kätzchen in das Tierheim der Organisation gebracht, nachdem er aus der westungarischen Gemeinde Csomoder nach Seekirchen am Wallersee im Salzburger Land zurückgekehrt war. Das wenige Monate alte Tier sei „etwas verschreckt“, aber unverletzt gewesen, sagte Jürgen Stadler von der Pfotenhilfe der Deutschen Presse-Agentur.

Da es sich wahrscheinlich um eine ausgesetzte oder streunende Katze handle, habe man bislang nicht in Csomoder nach möglichen Besitzern gesucht, sagte er. Stattdessen soll dem Kater ein neues Zuhause in Österreich vermittelt werden.