Insgesamt 65 Aussteller haben sich für die Aus- und Weiterbildungsmesse „Karriere 2023“ der Eßlinger Zeitung angekündigt, die am 10. und 11. März in Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern Industrie- und Handelskammer Stuttgart, Bundesagentur für Arbeit, Landkreis sowie Kreishandwerkerschaft Esslingen-Nürtingen im Esslinger Neckar-Forum stattfindet. „So viele waren es selbst vor der Coronapandemie nicht“, freut sich die Eventmanagerin Heike Poliak-Klein vom Messeteam. Das Thema brenne den Unternehmen über alle Branchen hinweg auf den Fingernägeln. „Wir hätten sogar noch mehr Aussteller aufnehmen können, aber das Platzangebot ist beschränkt“, so Poliak-Klein. „Alle suchen händeringend nach Nachwuchskräften.“

Alte Bekannte und neue Aussteller

Für die langjährige Esslinger Organisatorin ist eine Präsenzmesse wie die „Karriere 2023“ nach wie vor die beste Möglichkeit sich zu vernetzen: „Der direkte Kontakt zu den Personalern und auch zu den Azubis eines Unternehmens ist nicht zu ersetzen.“ Und die Auswahl ist groß: Die 65 Firmen und Einrichtungen stellen die Vielfalt der Berufe im Neckar-Forum vor – vom Anlagenmechaniker über die IT-Fachkraft bis zum Zahnmedizinischen Fachassistenten.

Neben vielen alten Bekannten sind auch einige ganz neue Aussteller dabei – so feiern zum Beispiel die Firma Kaatsch (Plochingen), die Sammlerecke (Esslingen) und Hirotec Bucher (Eislingen) ihre Premiere. Auch einige Unternehmen, die schon seit einiger Zeit nicht mehr auf der Karrieremesse präsent waren, sind wieder im Boot, etwa Mercedes Benz. Erneut sind viele der weiterführenden Schulen im Kreis, das Landratsamt, die Polizei sowie die Agentur für Arbeit auf der Messe vertreten.

Schulklassen werden mit dem Shuttle abgeholt

Neben der Möglichkeit des persönlichen Gesprächs ist an vielen Ständen auch wieder Mitmachen angesagt: So gibt es auf der neuen „Bühne des Handwerks“, wo sich neben der Kreishandwerkerschaft Esslingen-Nürtingen und der Handwerkskammer Region Stuttgart auch fünf verschiedene Handwerkerinnungen vorstellen, die Möglichkeit selbst Hand anzulegen. Obendrein kann man sich über die mehr als 130 möglichen Ausbildungsberufe im Handwerk informieren.

Der Freitag ist der Eventtag der Schulen. Die Resonanz bei den Bildungseinrichtungen, mit ihren Abschlussklassen vorbeizuschauen, sei nach wie vor groß, sagt Poliak-Klein. Bei Bedarf werden die Klassen sogar per kostenlosem Shuttle-Service der Eßlinger Zeitung abgeholt. Statt spezieller Themenrundgänge gibt es dieses Mal Sticker: Die Aussteller werden in sechs Kategorien eingeteilt – kaufmännisch, handwerklich, öffentlich-rechtlich, kreativ, sozial oder IT. Die Schüler bekommen entsprechend ihrer Interessen – diese können sie im Vorfeld per Orientierungstest selbst herausfinden – Sticker mit denselben Begriffen am Eingang ausgehändigt. „So können an den Ständen relativ einfach und schnell die richtigen Leute zusammengebracht werden“, sagt die Organisatorin Poliak-Klein.

Bewerbungstipps von Profis

Neben Fachinformationen der verschiedenen Unternehmen gibt es an beiden Tagen auch wieder ein spannendes Vortragsprogramm und den Bewerbungsmappen-Check der Agentur für Arbeit. Hierbei können potenzielle Kandidaten ihre Bewerbungsmappe von den Profis der Agentur für Arbeit durchschauen lassen und sich, falls nötig, den einen oder anderen Verbesserungstipp abholen.