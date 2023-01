11 Elffache Württembergische Marschtanz-Meister heben ab: die Grüne Garde der Filderer. Foto: CHRISTIAN HASS

In der Filderhalle in Leinfelden-Echterdingen ging am Samstag die Kostüm-Prunksitzung über die Bühne. Schwäbische Erotik mischte sich mit Tänzen fürs Auge.















Flink witscht ein gut gelaunter Gnom in die Filderhalle in Leinfelden-Echterdingen. Um Punkt 18 Uhr beginnt dort am Samstag die Kostüm-Prunksitzung der Filderer. Da dürfen die Kobolde vom silbernen Mehlstaub nicht fehlen. Mit ihrem Brauchtumstanz erinnern sie an die Müller im Siebenmühlental.

Regionales hat auch die SWR-Moderatorin Christiane Maschajechi alias Brigitte Wibele mitgebracht: Im Auftrag schwäbischer Erotik macht sie Tom Jones’ „Sex Bomb“ zum Hohelied auf das Filderkraut. „Party-Graf“ von Liebenstein und Michael Fischer verstehen es ebenfalls, die Stimmung in der ausverkauften Filderhalle anzuheizen. Ersterer initiiert eine Polonaise, letzterer Discofox vor der Bühne.

Das Programm umfasst aber auch Tanz fürs Auge. Ob Lila Minigarde oder gemeinsame Choreografie der Solisten: Hier wird eindrücklich klar, warum die Filderer bei Turnieren so oft die Nase vorn haben. Ihr Präsident Markus Schumann, der durch den Abend führt, verweist auf die jüngsten Erfolge. Entertainer Tobi van Deisner tanzt vorzugsweise in einem rosa Riesenballon – mit verblüffendem Effekt. Die Bauchrednerin Murzarella schießt schließlich den Vogel ab, indem sie Kakadu Dudu Helene Fischers „Atemlos“ schmettern lässt. Darauf ein dreifaches „Ho-Lei“. Foto: Christian Haas