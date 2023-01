17 Die Narrenzunft AHA haut mächtig auf die Pauke. Foto: Simon Granville

Siebenerratszwergle und Grimms Märchenfiguren tummeln sich in der voll besetzten Stadthalle in Weil der Stadt. Das Publikum feiert das Programm begeistert.















Endlich ist die Fasnet zurück. Es ist die erste richtige Fasnetsaison nach Corona, und nach der langen Pause konnte die AHA Narrenzunft wieder zu einem märchenhaften Zunftball in die Weiler Stadthalle einladen, worüber Organisatoren wie Besucher sehr glücklich sind.

Das Märchenmotto durchzieht den ganzen Abend, das Bühnenprogramm, wie auch die Kostümierung der Gäste. Hier tummeln sich schon kurz nach Einlass zahlreiche Märchenfiguren. Niemand ist unkostümiert unterwegs. Besonders beliebt sind Schneewittchen in Begleitung von Zwergen, Könige und Prinzessinnen, der Froschkönig, Frau Holle, der gestiefelte Kater, das tapfere Schneiderlein oder Hase und Igel. Der Weiler Bürgermeister Christian Walter zeigt sich als Harry Potter mit seinem typischen schwarz-roten Umhang und der großen runden Nickelbrille. Wer sich nicht nach dem Märchenmotto richten möchte, der kommt, wie es ihm gefällt. Besonders beliebt sind Gärtnerkostüme, Engelchen und Teufelchen, und auch ein Mönch ist zu finden, alias Politiker Jan Hambach, dieser sogar mit passender Tonsur, also stilgerechter Haarpracht.

Der Siebenerrat tritt mit roten Zipfelmützen auf – als Zwergenrat

Der Siebenerrat inklusive Zunftmeister Daniel Kadasch tritt mit roten Zipfelmützen auf und verwandelt sich damit zumindest für diesen Zunftball in die Siebenerratszwergle. Auch die beiden Moderatoren Christoph und Jenny nutzen das Märchenmotto für einen schnellen Kostümwechsel hinter der Bühne und treten als Rotkäppchen und der Wolf oder als Froschkönig und Prinzessin auf.

Wie immer ist die Halle ausverkauft, kein Wunder bei 1400 Mitgliedern der AHA und der Möglichkeit, jetzt endlich wieder gemeinsam die Fasnet zu feiern. Der Zunftball ist einer der Höhepunkte der Weiler Fasnet, es tummeln sich die vereinseigenen Bären, Hexen, Schellenteufel, Schelme, Schlehengeister, Steckentäler, das AHA-Ballett, Clowns, Narrenkapelle, Spicklingsweiber und Zigeuner.

Fasnetstradition wird mit Elementen des rheinischen Karnevals kombiniert

Die ersten Fasnetgruppen organisierten sich in Weil der Stadt an der Wende zum 20. Jahrhundert. Seitdem sind immer wieder neue Gruppen entstanden. Aktuell sind zehn Gruppen in der großen Narrenzunft AHA organisiert, plus Siebenerrat und Narrenkapelle. Drei der Hästräger feiern in diesem Jahr ein närrisches Jubiläum und sind auf dem neuen Zunftorden verewigt: Die Hexen werden 66 Jahre alt, die Bären 44 Jahre und die Schellenteufel 33 Jahre.

In Weil der Stadt wird die Fasnetstradition mit Elementen des rheinischen Karnevals kombiniert. Deshalb tritt neben den Hästrägern auch das 16 Frauen starke AHA-Ballett beim Zunftball in Aktion mit einem klassischen Marschtanz nach Art des rheinischen Karnevals mit weiß-rotem Federdreispitz, goldenem Rock mit roten Streifen, roter Jacke und roten Stiefeln.

Rotkäppchen und der Wolf liefern sich einen Boxkampf

Die neu aufgenommenen Hästräger der letzten drei Jahre haben eine besondere Aufgabe bekommen: Jeder Jahrgang darf einen eigenen Programmpunkt beisteuern rund um das Märchenmotto. Und so machen sich die 2020er als Hänsel und Gretel bei einer Konfettischnitzeljagd auf die Suche nach der Fasnet, der Jahrgang 2021 läuft als Rotkäppchen durch das bewaldete Steckental und liefert sich einen Boxkampf mit dem Wolf zur „Rocky“-Filmmusik „Eye of the Tiger“. Der Jahrgang 2022 rockt im Zwergenmarsch einmal quer durch die Stadthalle.

Absolutes Highlight ist der Auftritt der Steckentäler. Das Häs der Schwarzwälder Spukgestalt besteht eigentlich aus einer freundlichen Maske, die einen bärtigen Waldgeist zeigt und einem Häs aus Waldblättern. Bei ihrem Auftritt machen sich die Steckentäler aber ohne Maske und dafür in Holzschuhen auf in die Berge und tanzen in ledernen Seppelhosen und karierten Hemden zu „Anton aus Tirol“. Sechs der Steckentäler schlüpfen in ein ganz neues, berggerechtes Häs, ein aufblasbares Kuhkostüm, was die Halle zum Beben bringt. Nach dem rund zweistündigen Bühnenprogramm geht die Party erst richtig los mit der Weiler Fun-Band Mixtour und ihren Zillertaler Songs, Rock ’n’ Roll, Swing und aktuellen Hits.

Der große traditionelle Fasnetsumzug in Weil der Stadt findet am Sonntag, 19. Februar, rund um den Marktplatz und in der Innenstadt statt. Dieses Event ist jedes Jahr ein Highlight in der Keplerstadt. Mehr als 25 Musikkapellen, Wagen und Gruppen von nah und fern sorgen für rauschende Stimmung. Beginn des Umzugs ist um 14 Uhr.