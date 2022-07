1 In Mallorca sind acht Lokale bis auf Weiteres zwangsgeschlossen worden (Archivbild). Foto: IMAGO/MiS/IMAGO

Sie sollen Alkohol außerhalb der genehmigten Zeiten sowie an Minderjährige ausgeschenkt haben; einige werden auch der sexistischen Werbung und der Erniedrigung von Frauen beschuldigt – auf Mallorca sind acht Lokale zwangsgeschlossen worden.















Auf Mallorca werden acht Lokale bis auf Weiteres zwangsgeschlossen. Das teilte das regionale Tourismusministerium am Mittwoch in Palma mit. Grund hierfür sind Verstöße gegen das sogenannte Anti-Sauftourismus-Gesetz. Vier der Lokale befinden sich den Angaben zufolge an dem besonders bei deutschen Besuchern beliebten „Ballermann“ an der Playa de Palma, die anderen vier in der britischen Urlauber- und Party-Hochburg Magaluf. Neben den Schließungen seien in über 90 Fällen Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Gesetz eingeleitet worden, hieß es.

Das „Anti-Sauftourismus-Gesetz“ wurde 2020 verabschiedet, um Exzesse an der Playa de Palma, in Magaluf sowie auch in Sant Antoni auf Ibiza zu bekämpfen. Die Regionalregierung der Balearen strebt bereits seit einigen Jahren einen Imagewandel an. Man will mit verschiedenen Initiativen die Qualität der touristischen Angebote steigern und die sogenannten Saufurlauber nach Möglichkeit verbannen.

Den Betreibern der bestraften Lokale werde vorgeworfen, Alkohol außerhalb der genehmigten Zeiten sowie an Minderjährige ausgeschenkt zu haben. Einige würden auch der sexistischen Werbung und der Erniedrigung von Frauen beschuldigt. Die Behörden teilten nicht mit, ob es sich bei den betroffenen Lokalen um Bars, Diskotheken, Restaurants oder Strand-Kioske handelt. Gegenüber der „Mallorca Zeitung“ erklärte ein Sprecher des Tourismusministeriums, diese Informationen und die Namen der Lokale dürften aus Datenschutzgründen nicht weitergegeben werden.