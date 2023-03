1 Das Mörike-Gymnasium Esslingen ist als „Lernort für Demokratie“ ausgezeichnet. Schulleiterin Gerda Eller, Lehrerin Jessica Mandler, Schülersprecher Alexander Halm, stellvertretende Schülersprecherin Hannah Mehrle, Lehrer Holger Hartlieb und Thomas Rathgeb von der Landesanstalt für Kommunikation (von links). Foto: privat

Gleich zwei Esslinger Schulen, das Mörike-Gymnasium und das Georgii-Gymnasium, wurden als „Lernort für Demokratie“ ausgezeichnet. Die Jugendstiftung Baden-Württemberg hat die Plaketten zum ersten Mal verliehen.















Dieser Satz ist bekannt: „Demokratie ist die schlechteste aller Regierungsformen – abgesehen von all den anderen Formen, die von Zeit zu Zeit ausprobiert worden sind.“ Er wird dem britischen Premierminister Winston Churchill zugeschrieben. Gemeint hat er wohl, dass Demokratie zwar nicht perfekt, aber dennoch die beste Staatsform ist. Ein Selbstläufer ist sie sicher nicht. Der Aufstieg rechtspopulistischer Parteien und das schwindende Vertrauen in das politische System weisen darauf hin, dass die Demokratie in der Krise steckt. Einer der wichtigsten gesellschaftlichen Orte, an dem Demokratie vermittelt werden kann, ist die Schule. Die Jugendstiftung Baden-Württemberg hat deshalb das Projekt „Lernort für Demokratie“ ins Leben gerufen. Erstmals haben jetzt landesweit elf Schulen diese Plakette überreicht bekommen.