4 Gemma Heininger (links) und Anna Widmann sind die einzigen Mädchen bei der Jugendfeuerwehr Sindelfingen. Foto: Stefanie Schlecht

Immer mehr Mädchen entdecken ihre Vorliebe für die Feuerwehr. Das belegen aktuelle Zahlen. So auch Gemma Heininger (15) und Anna Widmann (12). Die beiden erzählen, wie sie zu dem Hobby gekommen sind und was sie am meisten fasziniert.















Link kopiert

Sie können kräftig mitanpacken und ein bisschen Ruß auf der Wange stört sie nicht: Gemma Heininger und Anna Widmann fühlen sich wohl bei der Jugendfeuerwehr. Doch obwohl die Zahlen in Deutschland stetig nach oben gehen was weibliche Mitglieder bei der Freiwilligen Feuerwehr betrifft, sind sie in Sindelfingen die einzigen Mädchen. Lag der Anteil der Mädchen an den Jugendfeuerwehren im Land vor zehn Jahren noch bei 14,6 Prozent, war 2022 bereits fast jedes vierte Mitglied der Jugendfeuerwehren weiblich, nämlich 23,2 Prozent. Dass sie die einzigen Mädchen in der Jugendfeuerwehr sind, stört die beiden jedoch nicht. Gekonnt holt Gemma einen Schlauch aus dem großen Feuerwehrfahrzeug und gibt ihn Anna. Teamarbeit ist das A und O bei der Feuerwehr. Das wissen auch schon die Jüngsten.