Jugendarbeit in Esslingen

1 Mit Action und Aktionen: die Stadtrallye in Esslingen. Foto: Lars Gildner

Jugendarbeit in Zeiten von Corona. Schwierig. Doch der Jugendtreff FunTasia und weitere Mitorganisatoren aus dem Bereich der Jugendarbeit haben es hinbekommen: Sie organisierten eine Stadtrallye quer durch Esslingen mit fast 50 Teilnehmenden. Eine Art moderne Schnitzeljagd. Und das Ganze voll Corona-tauglich.

Esslingen - Diese Challenge war wirklich eine Herausforderung. Witze über Chuck Norris sollten sich die Teilnehmenden ausdenken. Dabei ist das US-amerikanische Schauspiel-Kraftpaket als todernster Action-Künstler doch alles andere als witzig und komisch. Egal. Die etwa 50 Jugendlichen im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren nahmen die Herausforderung an und machten bei einer Stadtrallye unter dem Titel „ES Zone Challenge: Beweg Dich!“ mit. Von Dienstag bis Samstag mussten sie unter der Regie des Jugendhauses FunTasia und anderer Organisatoren aus dem Bereich der Jugendarbeit verschiedene Aufgaben in allen Esslinger Stadtteilen lösen. Am Samstag wurden die ersten drei Sieger gekürt – und das Alles natürlich vollkommen Corona-tauglich.