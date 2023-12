Johanniter sammeln Hilfsgüter im Kreis Esslingen: Päckchen packen für Menschen in bitterer Armut

Päckchen packen für Menschen in bitterer Armut

1 Niklas Schick, Serdar Sahin und Tim Ankele (von links) packen Hilfspakete für die Weihnachtstrucker-Aktion. Foto:

Grundnahrungsmittel und Hygieneartikel: Die Johanniter helfen mit ihrer Aktion Weihnachtstrucker Bedürftigen im In- und Ausland. Auch im Kreis Esslingen werden Pakete gesammelt – jeder kann mitmachen.











Link kopiert

Nudeln, Zucker, Mehl, Speiseöl, Brausetabletten, Schokolade, Kekse, Seife, Zahnbürsten und Zahnpasta, ein Malblock und Stifte – es sind eher ungewöhnliche Weihnachtsgeschenke, die Niklas Schick, Serdar Sahin und Tim Ankele von den Esslinger Johannitern an diesem Vormittag im Neckar-Center Weil in Pappkartons einpacken. Doch ihre Empfänger, da sind sich die drei sicher, werden sich sehr darüber freuen. Denn diese scheinbar banalen Dinge werden dringend benötigt – von Menschen in bitterer Armut, die sich kaum das Nötigste zum Leben leisten können.