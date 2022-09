1 Stadtseniorenrat, Altenhilfeverein, Weltladen: Das reicht, findet Jörg Eberle, und streift jetzt sein Gemeinderatsmandat ab. Foto: Roberto Bulgrin Foto:

Mit Jörg Eberle verabschiedet sich ein vielseitig engagierter und umsichtiger Mann aus dem Plochinger Gemeinderat. Er saß für die CDU in der Ratsrunde – hatte aber auch seinen eigenen Kopf.















Es liegt nicht an den atmosphärischen Störungen, die seit dem Einzug der Unabhängigen Liste Plochingen (ULP) vor drei Jahren in den Gemeinderat viele altgediente Stadträtinnen und Stadträte frustrieren. Die waren für Jörg Eberle, der für die CDU 13 Jahre lang in der Ratsrunde saß und dessen Herz vor allem für die sozialen Themen schlug, zwar ebenso zeitfressend wie für alle anderen – aber er maß ihnen kein Gewicht bei. „Es ist mir einfach zuviel geworden“, begründet der promovierte Mediziner vielmehr seinen selbst gewählten Abschied aus der Kommunalpolitik.