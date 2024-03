Irene Müller und Diethard Sohn zeigen ihre Kunst: Ästhetisches Experimentierlabor in Plochingen

Ästhetisches Experimentierlabor in Plochingen

1 Das Künstlerduo Irene Müller und Diethard Sohn arbeitet multimedial und zeigt in Plochingen Malerei, Fotografie, Videokunst und Skulpturen. Foto: Gaby Weiß

Das Künstlerprojekt „Müller & Sohn“ zeigt die Ausstellung „Silentium“ in der Städtischen Galerie Plochingen und im Schauraum des Kulturparks Dettinger.











Irene Müller und Diethard Sohn sind seit vielen Jahren ein Paar. Schon lange haben die beiden Kunstschaffenden auch ein gemeinsames Atelier, obwohl sie sehr unterschiedlich arbeiten: Irene Müller erschafft Gemälde, formt Skulpturen und dreht Videos, Diethard Sohn fertigt detaillierte Naturstudien, malt hyperrealistische Porträts und zeichnet unter dem Pseudonym Ditardo vom Kubismus inspirierte Comics. Immer schon wollten sie ein gemeinsames Künstlerprojekt in Angriff nehmen. 2015 bei einer Wanderung in den Alpen zündete der Funke, als ihnen die Regelmäßigkeit ins Auge fiel, mit der rote Holzbänke zur Rast einluden. Für ihre erste Duo-Arbeit „Wege Alpen“ setzten sie damals dort mit roten Stoffbahnen Markierungen wie Pinselstriche in die Landschaft. „Wege Wattenmeer“ folgte: Die roten Stoffstreifen wurden zu einem schwimmenden Netz, zu einer flatternden Fahne, zu einem wirbelnden Ballon.