Unfall in Leinfelden-Echterdingen Lastwagen fährt auf Stadtbahn

Am Dienstagmorgen gegen neun Uhr ist eine Stadtbahn in der Max-Lang-Straße in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Um den genauen Unfallhergang rekonstruieren zu können, sucht die Verkehrspolizei Esslingen Zeugen.