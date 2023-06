Tödlicher Messerangriff in Illerkirchberg Prozess hat begonnen – Angeklagter laut Verteidigerin mitgenommen

Am Landgericht Ulm hat am Donnerstag der Prozess um einen tödlichen Messerangriff auf zwei Schulmädchen in Illerkirchberg begonnen. Die Verteidigerin beschreibt zuvor den Zustand des 27-jährigen Angeklagten.