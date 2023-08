1 Die Laserkammer bei Trumpf: Von dort schießt der Strahl als Geburtstagssignal in die Höhe. Foto: Trumpf

Die Firma Trumpf muss mit der „längsten Geburtstagskerze der Welt“ aufgrund des schlechten Wetters noch warten.















Am Montagabend gab’s den Testlauf, an diesem Mittwochabend hätte die Lasershow zum 100. Trumpf-Geburtstag auch offiziell beginnen sollen. Zehn Kilometer hätte der grüne Strahl vom Ditzinger Firmengelände aus in den Himmel schießen sollen, jeweils von Einbruch der Dunkelheit bis kurz nach Mitternacht. Aber das Wetter spielte nicht mit. „Aufgrund der hohen Regenwahrscheinlichkeit am Mittwochabend zündet Trumpf seinen Megalaser einen Tag später“, verkündete das Unternehmen am Mittwochnachmittag via Pressemitteilung.