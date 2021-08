Polizei sucht Zeugen 72-Jähriger onaniert in Nürtingen an einer Fußgängerampel

Ein mutmaßlicher Exhibitionist soll am Samstagabend in Nürtingen (Kreis Esslingen) an einer Fußgängerampel onaniert haben. Der Mann konnte vorläufig festgenommen werde. Die Polizei sucht Zeugen.