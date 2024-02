IHK-Konjunkturbericht für Kreis Esslingen: Geringe Inlandsnachfrage gilt als größtes Risiko

1 Vergleichsweise pessimistisch zeigen sich die Industriebetriebe im Landkreis. Foto: Roberto Bulgrin

Bei vielen Betrieben im Kreis Esslingen bleiben laut IHK-Konjunkturbericht zu Jahresbeginn Wachstumsimpulse aus. Als Risiken gelten die Inlandsnachfrage, aber auch Standortkosten. Jeder fünfte Betrieb rechnet mit sinkenden Beschäftigtenzahlen.











Konsumenten und Unternehmen in Deutschland geben weniger aus. Das hat offenbar auch Auswirkungen auf Firmen im Kreis Esslingen. 75,8 Prozent der Teilnehmer einer Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Esslingen-Nürtingen sehen die Inlandsnachfrage als Risiko. Damit ist diese zum zweiten Mal in Folge an Stelle eins der Sorgen, die die Wirtschaft im Landkreis umtreibt. Die Hoffnung auf einen Aufschwung nach den letzten, von Krisen geprägten Jahren bleibe gedämpft, konstatiert die Kammer in ihrem Konjunkturbericht. Bezirkspräsidentin Heike Kauderer fordert die Politik zum Handeln auf.