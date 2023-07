1 Im historischen Neckarspinnerei-Quartier in Wendlingen zieht wieder Leben ein – das NQ-Festival lockt am 8. Juli mit einem tollen Programm. Foto: /Kerstin Dannath

Das unter Denkmalschutz stehenden ehemalige Industrieareal in Wendlingen ist in Bewegung – und mit zahlreichen Events wie Führungen, Ausstellungen und Diskussionen am 8. Juli für einen Tag lang ein offizieller Part des „IBA’27-Festivals #“ der StadtRegion Stuttgart.















2027 ist das Ausstellungsjahr der Internationalen Bauausstellung (IBA) in der StadtRegion Stuttgart (IBA’27). Auf dem Weg dorthin steigt noch in der gesamten Region bis zum 23. Juli das große „IBA’27-Festival #1“ mit zahlreichen Events. Auch das Wendlinger Neckarspinnerei-Quartier als offizielles IBA’27-Projekt ist unter dem Motto „remix“ als Teil des Festivals am 8. Juli mit von der Partie.

Ein Start-up für Batterien tüftelt bereits in dem neuen Quartier

Angekündigt sind neben Musik, Kunst, Architektur, kulinarische Vielfalt, ein regionaler Wochenendmarkt und ein spannendes Programm für jung und alt rund um das Neckarspinnerei Quartier. Zusammen mit den Pionieren vor Ort will die HOS-Gruppe als Eigentümer des unter Denkmalschutz stehenden Areals direkt am Neckar zeigen, wie schon jetzt die Saat für das zukünftige Quartier gesät wird und dabei auch mit den Besuchern über dessen Zukunft ins Gespräch kommen. So gibt es im Laufe des Festival-Tages eine Vielzahl von Führungen – sowohl durch leer stehende ehemalige Produktionshallen als auch verschiedene Nutzungen, die bereits eingezogen sind. Zum Beispiel können die Räumlichkeiten von Batene – das Start-Up ist ein Ableger vom Max-Planck-Institut – besichtigt werden: Batene forscht im ehemaligen Batteurgebäude an effizienteren Batterien etwa für E-Autos oder Handys und hat dafür unter anderem einen Reinraum in dem Industriebau mit seinen markanten Rundbogenfenstern aus dem Jahr 1905 angelegt.

Daneben haben Studierende der Universität Stuttgart erst kürzlich eine „Bauhütte“ entworfen und gebaut – sie ist der zentrale Ort für Informationen über das Festival und wird künftig den neuen Eingang des sich im Wandel befindenden Quartiers markieren. Zudem präsentieren sich lokale Vereine, Unternehmen und Handwerker auf einem Markt und bieten neben Produkten und kulinarischer Vielfalt auch Mitmachaktionen für Jung und Alt an.

Ein Mix aus Ausstellungen und Musik bildet den Rahmen

Begleitet wird das Festival von künstlerischen Interventionen, Ausstellungen und Installationen, die sich mit dem Ort, der Natur oder der sozialen Interaktion beschäftigen. Unter anderem die Installation „8 seconds“ des Künstlers Bernd Bartholome mit Friedemann Vogel und die Ausstellung „längs und quer zum Fluss“, die den Bogen von der historischen Produktionsstätte der Textilfirma Otto bis zur Gegenwart und Zukunft spannt. Die beiden Ausstellungen sind übrigens auch über den 8. Juli hinaus zu sehen. Musikalisch bereichern das Festival Livebands und elektronische Klangkünstler. Ganz unter dem Motto „remix“ soll aus den vielseitigen Programmbeiträgen das lebendige, gemischte Quartier erlebbar werden.

Das offizielle Festival- Programm am 8. Juli läuft von 10 bis 22 Uhr, danach gibt es eine After-Work-Event mit Lichtshow und Musik. Vom Wendlinger Bahnhof aus wird ein Shuttle-Service ins Quartier eingerichtet. Das Programm im Netz unter: www.neckarspinnerei-quartier.de