1 Das IBA-Festivalzentrum befindet sich im Erdgeschoss der Königstraße 1c, einem Gebäude, das ursprünglich abgerissen werden sollte. Als Teil des Schlossgartenquartiers soll es ein neues Leben erhalten. Foto: Oliv Gmbh/Thomas Sutor Architect

Die internationale Bauausstellung, die 2027 die Region bespielt, wirft ihre Schatten voraus. Ein Festival gibt Einblicke, in seiner Zentrale werden Projekte und Ideen greifbar.















Zwischen den Werbeschildern für einen Schuhladen, eine Reinigung und einen asiatischen Supermarkt geht der Neuzugang in diskretem Violett fast etwas unter. „IBA’27-Festival-Zentrale“ steht auf dem neuen Schild an der Königstraße 1c, der Blick durchs Schaufenster fällt auf lange Tische, im Sitzen und Stehen kann hier gearbeitet werden. Dahinter kleben an Stellwänden sehr viele Ausdrucke.