6 Auch ein Rettungshubschrauber war vorsorglich im Einsatz. Foto: SDMG/SDMG / Boehmler

Weil Essen auf dem Herd angebrannt war, rückten am Mittwoch mehrere Einsatzkräfte in Esslingen in die Dresdener Straße aus. Auch ein Rettungshelikopter war vorsorglich dort.















Ein Anwohner der Dresdner Straße in Esslingen bemerkte am Mittwoch gegen 17.20 Uhr, dass ein Rauchmelder in einem Wohnhaus Alarm gab. Daraufhin verständigte er die Rettungskräfte. Als die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften anrückte, entdeckte sie angebranntes Essen in dem Haus. Dieses konnte schnell gelöscht werden. Die Bewohnerin der Wohnung war zur Zeit des Vorfalls auf dem Balkon und hatte den Rauch offenbar nicht bemerkt. Der Rettungsdienst brachte sie wegen des Verdachts auf eine Rauchvergiftung vorsorglich zu Überwachung in eine Klinik. Auch ein Rettungshubschrauber war vorsichtshalber in der Nähe gelandet, wurde letztlich aber nicht gebraucht.