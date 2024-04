Horber OB will Landrat in Esslingen werden: CDU zögert mit Unterstützung für Rosenberger

Horber OB will Landrat in Esslingen werden

1 Peter Rosenberger bringt sich als Bewerber für das Amt des Landrates ins Gespräch. Foto: Werner Kuhnle

Die Fraktionen im Esslinger Kreistag bewerten die Bewerbung des Horber Oberbürgermeisters Peter Rosenberger für die Nachfolge des Landrats Heinz Eininger unterschiedlich. Wie stehen die Chancen?











Die zum 1. Oktober neu zu besetzende Stelle des Esslinger Landrates ist noch nicht einmal öffentlich ausgeschrieben, schon hat sich mit Peter Rosenberger, dem Oberbürgermeister von Horb a. N.ckar, der erste Bewerber für die Nachfolge von Heinz Eininger in Stellung gebracht. Die Reaktionen der vier großen Kreistagsfraktionen auf seine Eigeninitiative sind unterschiedlich. Auch wenn Rosenberger der Partei angehöre, sei er nicht gesetzt, sagt der CDU-Chef Sieghart Friz in aller Deutlichkeit. „Er ist nicht der Bewerber der CDU-Fraktion.“ An diesem Mittwochabend werde sich der Kandidat den 19 Kreisräten der Union vorstellen, diese müsse er erst mal von sich überzeugen. „Wie es dann weitergeht, wird sich zeigen.“