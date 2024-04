Erster Bewerber: Horber Oberbürgermeister will Landrat in Esslingen werden

Horber Oberbürgermeister will Landrat in Esslingen werden

1 Nach 15 Jahren als Stadtoberhaupt von Horb strebt Peter Rosenberger eine neue Aufgabe an. Foto: Werner Kuhnle

Der CDU-Kommunalpolitiker Peter Rosenberger will Heinz Eininger an der Spitze des Esslinger Landratsamtes beerben. Der Kreistag wählt den neuen Landrat am 26. Juli.











Link kopiert

Nach 24 Dienstjahren ist für Heinz Eininger Schluss: Ende September beendet der 67-Jährige seine Amtszeit als Landrat von Esslingen. Über seine Nachfolge entscheidet der dann frisch gewählte Kreistag in seiner ersten regulären Sitzung am 26. Juli. Mit Peter Rosenberger, dem Oberbürgermeister von Horb a. N.ckar, hat nun der erste Interessent seinen Hut in den Ring geworfen. Der 52-Jährige hat am Montag seine Bewerbung öffentlich gemacht, nachdem er alle Kreistagsfraktionen („außer die, die mit der Verfassung nicht im Einklang stehen“) per E-Mail über seine Ambitionen informierte hatte.