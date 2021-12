1 Vorsicht, scharfes Gespann! Foto: dpa

Esslingen - Hohohohooo. Oder besser Hahahahaaa? Im kleinen Eifel-Dörfchen Hürtgenwald haben Unbekannte einen Blitzer- in einen Weihnachtsmann-Schlitten umdekoriert. Liebevoll haben sie dazu noch ein Rentier-Pärchen aus Holz ausgesägt und dem Weihnachtsmann die Zügel dafür in die Hand gegeben. Und das war beileibe nicht das erste Mal, dass sich irgendwelche selbst ernannten Himmelsboten im Kreis Düren an Verkehrsüberwachungsanlagen zu schaffen gemacht hatten. In der Woche zuvor sind bereits zwei Radarsäulen – eine ebenfalls in Hürtgenwald, die zweite im nahen Niederzier – mit Weihnachtsmann-Mützen bestückt worden, hat die dpa vermeldet. Der Kreis habe die Aktion gelassen hingenommen und den Weihnachtsmann nur etwas versetzt – sodass weiter gemessen werden konnte. Was mit den roten Radar-Häubchen passiert ist, war dem 30-Zeiler leider nicht zu entnehmen.